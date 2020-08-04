Два корабля из Украины были недалеко от места взрыва в Бейруте

Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.

Источник: соучредитель Tanker Trackers Самир Мадани в Twitter, MarineTraffic

Детали: Сначала аналитик опубликовал информацию, что два корабля из Украины недавно прибыли в порт, "могли перевозить любой товар, в том числе и фейерверки".

Впоследствии Мадани удалил пост, извинился и сообщил, что корабли, наоборот, вероятно пострадали и к взрыву не имеют никакого отношения. Он также отмечает, что на корабле из Мариуполя, вероятно, было зерно.

Из инструмента MarineTraffic известно, что от взрыва могли пострадать 5 судов. Среди них два, которые прибыли из Украины - MERO STAR и RAOUF H.

Согласно сайтам Vesselfinder и MarineTraffic, которые отслеживают местонахождение кораблей, они действительно стоят недалеко от порта.

Насколько пострадали корабли и есть ли жертвы - пока не известно.

Предыстория: Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.