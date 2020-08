В Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна

Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу.

Источник: CNN

Детали: Издание сообщает, что источником взрыва стал крупный пожар на складе петард, расположенном возле порта в Бейруте. Местные новости сообщают о большом количестве раненых.

Много зданий были повреждены взрывом, включая штаб-квартиру бывшего премьер-министра Саада Харири. Красное облако повисло над городом.

По словам свидетелей, дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а видео местных СМИ показывало, что автомобили были разрушены и опрокинуты.

По данным местных СМИ, взрывов было два, и что число пострадавших перевалило за сотню.

Разрушены несколько домов, под завалами могут быть люди. Ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.

Офис ливанского издания The Daily Star:

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH