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В Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна

Вторник, 4 августа 2020, 19:36
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Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу.

Источник: CNN

Детали: Издание сообщает, что источником взрыва стал крупный пожар на складе петард, расположенном возле порта в Бейруте. Местные новости сообщают о большом количестве раненых.

Много зданий были повреждены взрывом, включая штаб-квартиру бывшего премьер-министра Саада Харири. Красное облако повисло над городом.

По словам свидетелей, дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а видео местных СМИ показывало, что автомобили были разрушены и опрокинуты.

По данным местных СМИ, взрывов было два, и что число пострадавших перевалило за сотню.

Разрушены несколько домов, под завалами могут быть люди. Ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.

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Публикация от Widad Taleb (@widadstaleb) 4 Авг 2020 в 8:43 PDT

Офис ливанского издания The Daily Star:



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