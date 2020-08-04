В Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна
Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу.
Детали: Издание сообщает, что источником взрыва стал крупный пожар на складе петард, расположенном возле порта в Бейруте. Местные новости сообщают о большом количестве раненых.
Много зданий были повреждены взрывом, включая штаб-квартиру бывшего премьер-министра Саада Харири. Красное облако повисло над городом.
По словам свидетелей, дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а видео местных СМИ показывало, что автомобили были разрушены и опрокинуты.
По данным местных СМИ, взрывов было два, и что число пострадавших перевалило за сотню.
Разрушены несколько домов, под завалами могут быть люди. Ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.
Upd. По меньшей мере 10 тел были доставлены в больницы, сообщили агентству Reuters источники источники в ливанских силах безопасности и службах здравоохранения.
#Beirut #Lebanon 💥💨 pic.twitter.com/pFXvDeKAgF— Best Tweet (@BestTweet___) August 4, 2020
Офис ливанского издания The Daily Star:
BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH— Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020
Beirut. Lebanon. pic.twitter.com/BezpwC9jV4— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) August 4, 2020