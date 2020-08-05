У Зеленского передумали строить памятник Каденюку за госсредства

В Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что средства для создания памятника первому космонавту Украины Леониду Каденюку будут собирать через благотворительный фонд, который создала семья космонавта.

Источник: пресс-служба ОП

Прямая речь Зеленского: "На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, и никто из них не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца. Такое отношение к собственным героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим".

Детали: В ОП сообщили, что сначала Зеленский поручил правительству решить вопрос финансирования мемориала.

Однако из-за сложного и забюрократизированного механизма выделения средств процесс создания памятника за госсредства может растянуться на несколько лет.

Зеленский считает, что такой вариант не подходит, поэтому памятник будут делать за личные средства.

В частности, семья Каденюка самостоятельно разработала архитектурный проект монумента в честь космонавта.

Также его семья создала собственную общественную организацию и благотворительный фонд для сбора средств на установку памятника.

Отмечается, что Зеленский с работниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и, таким образом, будет способствовать в организации установки монумента.

Открытие памятника запланировано на 19 ноября - дату, когда Каденюк совершил полет на шаттле "Колумбия".

Кроме того, в ОП сообщили, что готовится серия государственных инициатив по чествованию украинского астронавта.

Концепция чествования памяти Каденюка совместно разрабатывает ОП и Минкульт. Ее воплощение запланировано к 70-летию Леонида Каденюка, 28 января 2020 года.

Что было раньше: В январе 2020 года Зеленский пожаловался, что почти через два года после смерти первого украинского космонавта Леонида Каденюка ему до сих пор не обустроили мемориала.

Президент добавил, что финансирование мемориала государство возьмет на себя, о чем уже договорились с правительством.

Напомним: