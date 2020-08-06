Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидер "Голоса" озвучила лозунг партии на выборы

Четверг, 6 августа 2020, 08:26
Лидер Голоса озвучила лозунг партии на выборы

Глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что основным лозунгом политической силы на местных выборах будет "Твой голос способен", а политтехнологи являются лишь советниками для нее.

Источник: интервью Киры Рудык "Украинской правде"

Прямая речь: "Твой голос способен" (будет основным лозунгом избирательной кампании партии "Голос" – ред.). "Твой голос способен – то или это". То есть мессидж с подтверждением – о предыдущих вещах, которые мы сделали, и с тем, что мы будем делать дальше".

Детали: На вопрос о политтехнологах Рудык ответила, что есть много людей, которые "хотят советовать и советуют", но "решение все равно нужно принимать централизованно". Политтехнолога, который бы определял стратегию партии, у "Голоса" нет – "есть несколько предложений", есть политсовет и есть руководитель, которые принимают решения.

То есть технологическая группа "Голоса" работает как советники. Называть имена Рудык не стала, потому что "со всеми подписаны документы о неразглашении".

Генеральную линию партии прорабатывает глава Head of strategic communication – Ксения Ефремова. По словам Рудык, "она не из политики": "Ксения берет все, что нам насоветовали, мы принимаем решение, что, а потом она это пакует, коммуникация и так далее".

А главой избирательного штаба является Светлана Бондаренко: "Она работала в киевском штабе этот год. Она – операционщик, который не специализируется на выборах, но специализируется на процессах". Но опыт избирательных кампаний Бондаренко имеет: "По Киеву, занималась "Самопомиччю".

Прямая речь Рудык: "Мне важно, чтобы выборы прошли прозрачно, чтобы мне было не стыдно, чтобы я могла отчитаться за каждую копейку, и чтобы у всех было понимание, что делать и к кому обращаться".

О бюджете: "Его очень мало. То, что осталось с прошлых парламентских. Еще точно не знаю, сколько потратим. Буду стараться, чтобы было меньше, меньше и меньше. То есть мы будем вкладывать деньги во внешнюю рекламную кампанию... Думаю, борды по Киеву, реклама в интернете и, возможно, что-то на телевидении. Это так, по принципу тотальности.

А на местах там уже каждый будет брать этот макет для себя и там уже кто на что способен. То есть мы деньги в регионы не можем давать, потому что у нас их нет. Но я езжу везде, где есть люди, которые говорят: "Давайте выходить (на выборы – ред.)".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Голосвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Голос
Как во время войны политики и чиновники вводят в своих соцмедиа "военное положение", чтобы украсить репутацию
Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли
Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: