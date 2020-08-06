Лидер "Голоса" озвучила лозунг партии на выборы

Глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что основным лозунгом политической силы на местных выборах будет "Твой голос способен", а политтехнологи являются лишь советниками для нее.

Источник: интервью Киры Рудык "Украинской правде"

Прямая речь: "Твой голос способен" (будет основным лозунгом избирательной кампании партии "Голос" – ред.). "Твой голос способен – то или это". То есть мессидж с подтверждением – о предыдущих вещах, которые мы сделали, и с тем, что мы будем делать дальше".

Детали: На вопрос о политтехнологах Рудык ответила, что есть много людей, которые "хотят советовать и советуют", но "решение все равно нужно принимать централизованно". Политтехнолога, который бы определял стратегию партии, у "Голоса" нет – "есть несколько предложений", есть политсовет и есть руководитель, которые принимают решения.

То есть технологическая группа "Голоса" работает как советники. Называть имена Рудык не стала, потому что "со всеми подписаны документы о неразглашении".

Генеральную линию партии прорабатывает глава Head of strategic communication – Ксения Ефремова. По словам Рудык, "она не из политики": "Ксения берет все, что нам насоветовали, мы принимаем решение, что, а потом она это пакует, коммуникация и так далее".

А главой избирательного штаба является Светлана Бондаренко: "Она работала в киевском штабе этот год. Она – операционщик, который не специализируется на выборах, но специализируется на процессах". Но опыт избирательных кампаний Бондаренко имеет: "По Киеву, занималась "Самопомиччю".

Прямая речь Рудык: "Мне важно, чтобы выборы прошли прозрачно, чтобы мне было не стыдно, чтобы я могла отчитаться за каждую копейку, и чтобы у всех было понимание, что делать и к кому обращаться".

О бюджете: "Его очень мало. То, что осталось с прошлых парламентских. Еще точно не знаю, сколько потратим. Буду стараться, чтобы было меньше, меньше и меньше. То есть мы будем вкладывать деньги во внешнюю рекламную кампанию... Думаю, борды по Киеву, реклама в интернете и, возможно, что-то на телевидении. Это так, по принципу тотальности.

А на местах там уже каждый будет брать этот макет для себя и там уже кто на что способен. То есть мы деньги в регионы не можем давать, потому что у нас их нет. Но я езжу везде, где есть люди, которые говорят: "Давайте выходить (на выборы – ред.)".