Нардепы из ОПЗЖ подали в КС три представления – о спецконфискации и декларировании

5 августа в Конституционный Суд Украины поступили конституционных представления 47 народных депутатов, которые касаются процедуры специальной конфискации и субъектов декларирования доходов.

Источник: пресс служба КС

Детали: Народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" являются инициаторами трех представлений:

- о конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины (специальная конфискация и случаи применения специальной конфискации)

- о соответствии Конституции Украины отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины (тоже касательно сецконфискации)

- о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан (относительно декларирования доходов, мониторинга образа жизни, законности получения активов).

Авторы ходатайств просят Конституционный Суд признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов такими, которые не соответствуют Основному Закону Украины.

Они отмечают, что несмотря на конституционные и международные предписания специальную конфискацию могут применить к деяниям, которые были совершены до вступления в силу соответствующей нормы закона.

По мнению авторов представлений, Институт специальной конфискации "позволяет применять к невинным третьим лицам негативные процессуальные действия и правовые последствия, которые выступают составляющей уголовной ответственности".

Такой законодательный подход не отвечает конституционным принципам привлечения лица к ответственности и противоречит принципу верховенства права, убеждены они.

"Статьи 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины грубо нарушают Конституцию Украины, а их правоприменения каждый день приводит к ущемлению и лишения граждан их основных прав и свобод, а также влечет их преследования в уголовном порядке", – утверждается в первом представлении.

Нардепов ОПЗЖ также возмущает, что закон "О предотвращении коррупции" обязывает декларировать имущество членов семьи: дети до достижения ими совершеннолетия – независимо от совместного проживания с субъектом; любые лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и "имеют взаимные права и обязанности с субъектом" – в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке.

По мнению авторов ходатайств, "благодаря действию таких законодательных норм разрешается сбор, хранение, использование и распространение информации, в том числе конфиденциальной, о членах семьи субъектов декларирования и иных третьих лиц, а также незаконное вмешательство в их личную и семейную жизнь".

"Оспариваемые положения Закона Украины "О предотвращении коррупции" (статья 51) даже прямо предусматривают вмешательство в право на неприкосновенность личной и семейной жизни лица, подчеркивая, что такое вмешательство не должно быть чрезмерным. Однако, указанное законодательное нормирование противоречит основополагающим конституционным принципам", – заявляют нардепы.