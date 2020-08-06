Малюська анонсировал в Украине "большое строительство тюрем"

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал в Украине "большую распродажу", которая перерастет в "большое строительство" тюрем.

Источник: Facebook-страница министра

Прямая речь: "Мы начинаем большую распродажу тюрем!

Если коротко, то "большая распродажа тюрем" будет выглядеть так:

продаем замороженные тюрьмы (они не используются и мы только теряем средства на их охрану); оптимизируем сеть существующих тюрем, высвобождаем, замораживаем и продаем еще до десятка пока функционирующих тюрем; выбираем города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону или вообще за городскую черту. Чем лояльнее будет власть, тем больше шансов что соответствующий город попадет в список первых; проектируем и строим первые новые и современные следственные изоляторы в окрестностях; продаем старые следственные изоляторы в центральных частях городов и переезжаем в новые; повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО; строим/реконструируем учреждения исполнения наказаний".

Детали: По словам министра, таким образом "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство".

Малюська добавил, что на следующей неделе в министерстве продолжат представлять первые "лоты" и обеспечат возможность их осмотра потенциальными покупателями.

О датах непосредственно аукционов в Минюсте будут сообщать отдельно.

Относительно будущего проданных объектов, Малюська предполагает, что скорее всего эти тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены: "Ключевая ценность в этих объектах для инвесторов - возможность получить крупные земельные участки с уже подведенными инженерными сетями".

По его словам, что вырастет на их месте - заводы, жилые комплексы, ТРЦ - это уже не к министерству, а к будущим владельцам и органам местного самоуправления.