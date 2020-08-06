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Малюська анонсировал в Украине "большое строительство тюрем"

Четверг, 6 августа 2020, 14:20

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал в Украине "большую распродажу", которая перерастет в "большое строительство" тюрем.

Источник: Facebook-страница министра

Прямая речь: "Мы начинаем большую распродажу тюрем!

Если коротко, то "большая распродажа тюрем" будет выглядеть так:

  1. продаем замороженные тюрьмы (они не используются и мы только теряем средства на их охрану);
  2. оптимизируем сеть существующих тюрем, высвобождаем, замораживаем и продаем еще до десятка пока функционирующих тюрем;
  3. выбираем города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону или вообще за городскую черту. Чем лояльнее будет власть, тем больше шансов что соответствующий город попадет в список первых;
  4. проектируем и строим первые новые и современные следственные изоляторы в окрестностях;
  5. продаем старые следственные изоляторы в центральных частях городов и переезжаем в новые;
  6. повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО;
  7. строим/реконструируем учреждения исполнения наказаний".

Детали: По словам министра, таким образом "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство".

Малюська добавил, что на следующей неделе в министерстве продолжат представлять первые "лоты" и обеспечат возможность их осмотра потенциальными покупателями.

О датах непосредственно аукционов в Минюсте будут сообщать отдельно.

Относительно будущего проданных объектов, Малюська предполагает, что скорее всего эти тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены: "Ключевая ценность в этих объектах для инвесторов - возможность получить крупные земельные участки с уже подведенными инженерными сетями".

По его словам, что вырастет на их месте - заводы, жилые комплексы, ТРЦ - это уже не к министерству, а к будущим владельцам и органам местного самоуправления.

Украинская правда
Темы: тюрьмаМинюстМалюська


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