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Стефанишина может возглавить Минюст вместо Малюськи – источники УП

Станислав ПогориловСреда, 10 июля 2024, 11:24
Стефанишина может возглавить Минюст вместо Малюськи – источники УП
ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА, ФОТО: GETTY IMAGES

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, оставив за собой нынешнюю должность.

Источник: статья "Украинской правды" "Юля-премьер или продолжение Шмыгаля. Заменит ли Зеленский самое длинное правительство в истории"

Детали: По данным источников УП в команде президент Владимира Зеленского, действующий министр юстиции Денис Малюська уже некоторое время назад подписал заявление о своей отставке, но без даты, и в ход его пока не пустили.

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Как утверждают собеседники УП, Стефанишину планируют назначить вице-премьером по евроинтеграции и министром юстиции.

Также у Зеленского до сих пор рассматривается вариант не менять премьера, а ограничиться заменой, то есть назначением министров в критические министерства.

"Потенциальных изменений в Кабмине настолько много, что даже без смены Шмыгаля их достаточно, чтобы говорить о глобальной перезагрузке правительства", - отмечают источники УП.

Темы: МалюськаКабинет министровувольнение
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