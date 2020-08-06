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Лукашенко заверил, что в Украину из Беларуси никогда не войдут войска РФ

Четверг, 6 августа 2020, 22:37
Лукашенко заверил, что в Украину из Беларуси никогда не войдут войска РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что российские войска никогда не зайдут на территорию Украины с северной границы.

Источник: Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону

Детали: Гордон спросил, может ли он подтвердить то, что когда-то говорил пятому президенту Петру Порошенко - что с территории Беларуси российские войска никогда не войдут в Украину.

Прямая речь Лукашенко: "Никогда! Тем более с оружием! Это моя граница, и границу буду защищать только я. Ни россияне, какими бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы.

Мы эту границу (с Украиной) закрыли, мы ее оберегаем и для вас, и для нас. Она абсолютно свободна для обычных людей.

Напомним: Согласно данным Минобороны, Россия завезла в Украину через границу: танков - 480 единиц; боевых бронированных машин - более 900 единиц; пушек и гаубиц - около 450 единиц; минометов - около 300 единиц; реактивных систем залпового огня - около 210; средств противовоздушной обороны - около 700; противотанковых средств - около 450.

Роман Петренко, УП
Темы: ЛукашенкоУкраинаПограничная службавойнаРосcия
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