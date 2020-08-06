Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко заверил, что в Украину из Беларуси никогда не войдут войска РФ

Четверг, 6 августа 2020, 22:37

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что российские войска никогда не зайдут на территорию Украины с северной границы.

Источник: Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону

Детали: Гордон спросил, может ли он подтвердить то, что когда-то говорил пятому президенту Петру Порошенко - что с территории Беларуси российские войска никогда не войдут в Украину.

Прямая речь Лукашенко: "Никогда! Тем более с оружием! Это моя граница, и границу буду защищать только я. Ни россияне, какими бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы.

Мы эту границу (с Украиной) закрыли, мы ее оберегаем и для вас, и для нас. Она абсолютно свободна для обычных людей.

Напомним: Согласно данным Минобороны, Россия завезла в Украину через границу: танков - 480 единиц; боевых бронированных машин - более 900 единиц; пушек и гаубиц - около 450 единиц; минометов - около 300 единиц; реактивных систем залпового огня - около 210; средств противовоздушной обороны - около 700; противотанковых средств - около 450.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоУкраинаПограничная службавойнаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 6 августа: приглашение от Лукашенко, повышение зарплат 

инфографикаРейтинг "Слуги народа" продолжает падать, приближается к 25%

Черногория разрешила въезд гражданам Украины без ограничений

Зеленский готовится собрать Раду, чтобы поднять зарплаты

аудиоРуководство Офиса генпрокурора хотело сорвать операцию НАБУ против судей ОАСК

"Слуга народа" начала предвыборную кампанию и озвучила слоган

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко заявляет, что в Беларуси задержали "нескольких человек с паспортами США"
В Беларуси задержали руководителя штаба соперницы Лукашенко для "профилактической беседы"
В офисе Венедиктовой отреагировали на приглашение Лукашенко в Беларусь
Последние новости
23:08
Лукашенко о Зеленском: Володя – хороший
22:37
Лукашенко заверил, что в Украину из Беларуси никогда не войдут войска РФ
22:17
Нардеп Гетманцев вылечился от коронавируса
21:58
Зеленский на передовой напомнил военным, что они могут стрелять в ответ
21:37
Новости 6 августа: приглашение от Лукашенко, повышение зарплат 
21:18
Стерненко ослабили меру пресечения
20:53
Жара и кратковременные дожди: погода на выходные
20:42
Новости экономики: "Мотор Сич" и Ярославский, минимальная зарплата, цена на газ
20:35
Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может появиться до выборов
20:13
С "Приватбанка" уволился глава IT-отдела из-за ограничений в зарплате
Все новости...