В Беларуси на 10 суток арестовали диджеев, включивших "Перемен" на концерте

В Беларуси арестовали на 10 суток диджеев, которые в Минске на организованном властями празднике включили песню "Перемен" Виктора Цоя.

Источник: tut.by

Детали: 6 августа около 19:00 из звукоусилителей внезапно зазвучала песня группы Кино "Перемен". Собравшиеся начали подпевать, многие подняли вверх руки с белыми браслетами и ленточками.

Почти сразу организаторы вырвали провода из аппаратуры. Через несколько часов правозащитный центр "Весна" сообщил, что оба диджея задержаны.

7 августа суд огласил решение по делам диджеев – оба получили по 10 суток.

Справка: Эта песня сейчас ассоциируется у молодежи Беларуси, выступающей за изменения против президентства Александра Лукашенко. Ее включают и поют на оппозиционных митингах.

Напомним:

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.

Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

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