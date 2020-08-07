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СМИ сообщают о задержании украинских журналистов в Минске

Пятница, 7 августа 2020, 19:21
СМИ сообщают о задержании украинских журналистов в Минске
фото: настоящее время

В отеле "Минск" в столице Беларуси задержали украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка, которые работают штатными корреспондентами телеканала "Настоящее Время".

Источник: "Настоящее время"

Детали: По данным издания, их везут в Московский РУВД Минска. Причина задержания на этот момент неизвестна.

Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.

Телефоны троих задержанных и корреспондента в Беларуси в настоящий момент заблокированы – сообщает "Настоящее время".

Тем временем Euroradio сообщает, что им инкриминируют нарушение законодательства о СМИ – работу в Беларуси без аккредитации.

Что было раньше: В Беларуси арестовали на 10 суток диджеев, которые в Минске на организованном властями празднике включили песню "Перемен" Виктора Цоя.

Темы: СМИБеларусь
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