СМИ сообщают о задержании украинских журналистов в Минске
В отеле "Минск" в столице Беларуси задержали украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка, которые работают штатными корреспондентами телеканала "Настоящее Время".
Источник: "Настоящее время"
Детали: По данным издания, их везут в Московский РУВД Минска. Причина задержания на этот момент неизвестна.
Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.
Телефоны троих задержанных и корреспондента в Беларуси в настоящий момент заблокированы – сообщает "Настоящее время".
Тем временем Euroradio сообщает, что им инкриминируют нарушение законодательства о СМИ – работу в Беларуси без аккредитации.
Что было раньше: В Беларуси арестовали на 10 суток диджеев, которые в Минске на организованном властями празднике включили песню "Перемен" Виктора Цоя.