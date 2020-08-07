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Задержанных в Беларуси журналистов депортируют

Пятница, 7 августа 2020, 22:41
фото: euroradio.fm

Троих журналистов "Настоящего времени", которых задержали днем 7 августа в Минске, собираются депортировать из Беларуси.

Источник: журналист "Настоящего времени" в эфире

Детали: Журналистов задержали в гостинице, затем отвезли в участок. Когда их увозили оттуда, один из корреспондентов успел крикнуть своему коллеге, который стоял возле РУВД два слова "гостиница" и "аэропорт".

Издание сообщает, что троих журналистов, среди которых два украинца (Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк) и один россиянин, вечером собираются депортировать из Беларуси. По предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации троих журналистов.

Телеканал "Настоящее время" уверяет, что вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена.

Дословно: "Отказ властей Беларуси своевременно аккредитовать наших журналистов – еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности".

Что было раньше: Днем 7 августа в отеле "Минск" в столице Беларуси задержали украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка, которые работают штатными корреспондентами телеканала "Настоящее Время".

Роман Петренко, УП


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