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Беларусь депортировала двух украинских журналистов

Суббота, 8 августа 2020, 01:11

Двух украинских журналистов "Настоящего времени", которых задержали днем 7 августа в Минске, депортировали из Беларуси на родину.

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

Детали: По информации посольства Украины в Беларуси, "двух задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали. В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса".

Одна из депортированных Ирина Ромалийская сообщила в Facebook, что параллельно журналистам "влепили запрет на въезд" на 10 лет.

Прямая речь: "Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир "Настоящего времени". Сотрудники, допрашивающие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась".

Предыстория: Днем 7 августа в гостинице "Минск" в столице Беларуси задержали украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка, которые работают штатными корреспондентами телеканала "Настоящее время".

 
фото: facebook / Ирина Ромалийская

Их обвинили в том, что они нарушили законодательство о СМИ – работали в Беларуси без аккредитации. Телеканал "Настоящее время" уверяет, что вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но им ее не предоставили.

Россиянина тоже собирались депортировать.

Украинская правда
Темы: Беларусьдепортация УкраинаСМИ


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