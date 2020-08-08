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Объединенные силы не "купились" на провокации боевиков - штаб

Суббота, 8 августа 2020, 07:40

7 августа на участках ответственности подразделений ОС было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Согласно сообщению, это были неприцельные выстрелы с целью провокации. Они звучали возле Новолуганского, Шумов и Травневого.

В штабе подчеркнули, что поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Кроме того, говорится в сообщении, еще два нарушения со стороны противника были замечены вблизи оккупированных Ужовки и Золотого-5. На этих участках фронта враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 8 августа, на участках со стороны вооруженных формирований РФ обстрелов не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой".

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОРДЛО


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