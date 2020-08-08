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Коронавирус в Украине: опять антирекорд, 1489 случаев

Суббота, 8 августа 2020, 08:48

За прошедшие сутки, 7 августа, в Украине выявлено 1489 новых случаев коронавируса. При этом 27 человек умерло, 600 – выздоровело.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Киеве – 200.

Еще 165 случаев обнаружили в Одесской области, 154 – во Львовской области, 134 – в Харьковской. В Ивано-Франковской области 126 новых случаев.

Больше всего летальных случаев (5) за прошедшие сутки произошло во Львовской области. Еще по 3 человека умерли в Киеве, а также Ивано-Франковской и Харьковской областях.

По 2 смерти от коронавируса произошло в Черновицкой, Закарпатской, Винницкой и Днепропетровской областях. Еще по одному летальному случаю зафиксировано в Киевской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Херсонской областях.

Что предшествовало: За сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли, 531 человек выздоровел. Это был антирекорд по количеству новых случаев и количеству умерших за сутки.

Динамику эпидемии COVID-19 в Украине и мире можно проследить на инфографике "Украинской правды".

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда
Темы: коронавирус


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