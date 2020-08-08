В Киеве 200 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 7 августа, коронавирус обнаружили у 200 жителей Киева, трое больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Выздоровели 42 человека.

Больше всего случаев заболевания 7 августа обнаружили в Дарницком районе – 29. В Днепровском районе обнаружили 28 случаев, в Деснянском – 24, в Оболонском и Святошинском районах – по 23 случая.

Всего в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли от болезни 145 киевлян, выздоровели 3205 жителей.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 7 августа, в Украине выявлено 1489 новых случаев коронавируса. При этом 27 человек умерло, 600 – выздоровело.

Динамику эпидемии COVID-19 в Украине и мире можно проследить на инфографике "Украинской правды".

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