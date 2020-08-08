Журналисты программы "Схемы" остаются у дома своего коллеги Михаила Ткача, где были выявлены признаки установления прослушивающего устройства, поскольку полиция пока не взяла под охрану помещения.

Источник: главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook, полиция Киева

Детали: Седлецкая сообщила, что, когда Ткач нашел у себя признаки установки аппаратуры, журналисты вызвали полицию.

Дословно: ""Отверстие" длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой – общий чердак, к которому есть доступ с разных подъездов.

На вызов прибыл сначала полицейский патруль, а затем следственно-оперативная группа из Шевченковского райотдела Нацполиции. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление. И уехали.

фото с Facebook Седлецкой

То есть "глубже" не искали. Более того, мы просили полицию обеспечить охрану помещения (чердака), в которое можно легко попасть и уничтожить вещественные доказательства. Это бы помогло нам сохранить их, пока полиция снова не вернется. Но нам сказали дальше обращаться уже в райотдел и там спрашивать, начали ли по нашему заявлению уголовное производство, назначили ли следователя по делу и тому подобное.

Сейчас команда нашей программы остается здесь, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств".

Детали: Как отметила Седлецкая, журналисты ожидают скорейшей регистрации уголовного производства по статьям препятствования профессиональной журналистской деятельности, незаконный сбор информации, вмешательство в частную жизнь.

Также они ожидают скорейшего надлежащего осмотра квартиры Ткача на предмет наличия профессионального оборудования для слежения за журналистом-расследователем.

Вместе с тем, киевская полиция начала производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Дословно полиция: "Сегодня утром в полицию Киева обратился мужчина и сообщил, что в своей квартире на улице Ольжича он обнаружил повреждение в потолке. Оперативный дежурный направил по указанному адресу следственно-оперативную группу, чтобы задокументировать правонарушение.

По прибытию правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили заявителя. В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили на потолке в квартире на пятом этаже повреждение. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания, но никаких повреждений или технических средств не обнаружили.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование".

Детали: Позже в полиции добавили, что правоохранители запланировали проведение повторного осмотра и судебных экспертиз, чтобы выяснить, было ли в помещении установлено какое-либо прослушивающее устройство.

Что предшествовало: В субботу утром журналист программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.