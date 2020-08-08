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"Прослушка" у Ткача: отверстие ведет на чердак, который полиция не стала охранять

Суббота, 8 августа 2020, 10:52
Facebook Седлецкой

Журналисты программы "Схемы" остаются у дома своего коллеги Михаила Ткача, где были выявлены признаки установления прослушивающего устройства, поскольку полиция пока не взяла под охрану помещения.

Источник: главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook

Детали: Седлецкая сообщила, что, когда Ткач нашел у себя признаки установки аппаратуры, журналисты вызвали полицию.

Дословно: ""Отверстие" длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой – общий чердак, к которому есть доступ с разных подъездов.

На вызов прибыл сначала полицейский патруль, а затем следственно-оперативная группа из Шевченковского райотдела Нацполиции. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление. И уехали.

 
фото с Facebook Седлецкой

То есть "глубже" не искали. Более того, мы просили полицию обеспечить охрану помещения (чердака), в которое можно легко попасть и уничтожить вещественные доказательства. Это бы помогло нам сохранить их, пока полиция снова не вернется. Но нам сказали дальше обращаться уже в райотдел и там спрашивать, начали ли по нашему заявлению уголовное производство, назначили ли следователя по делу и тому подобное.

Сейчас команда нашей программы остается здесь, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств".

 

Детали: Как отметила Седлецкая, журналисты ожидают скорейшей регистрации уголовного производства по статьям препятствования профессиональной журналистской деятельности, незаконный сбор информации, вмешательство в частную жизнь.

Также они ожидают скорейшего надлежащего осмотра квартиры Ткача на предмет наличия профессионального оборудования для слежения за журналистом-расследователем.

Полиция Киева пока не сообщает о происшествии.

Что предшествовало: В субботу утром журналист программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.

Украинская правда
Темы: СМИполиция


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