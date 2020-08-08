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Кабмин до конца лета закрыл въезд в Крым и выезд из него

Суббота, 8 августа 2020, 12:28
Кабмин до конца лета закрыл въезд в Крым и выезд из него

Кабинет министров принял решение о временном прекращении до конца августа работы КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram по итогам внеочередного заседания правительства в субботу

Дословно: "Правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее.

Это обусловлено поручением президента Украины Кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Детали: С 8:00 9 августа в 8:00 30 августа прекратится работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:

- место жительства которых зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества – на въезд;

- место жительства которых зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества – на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее.

- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Немчинов отметил, что выезд с территории Крыма и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Въезд на территорию Крыма и Севастополя, а также выезд из нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Что предшествовало: В субботу утром президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровКрымкарантинкоронавирус
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