Затолкали в бус: в Беларуси задержали главу штаба оппонентки Лукашенко
Начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз снова задержали.
Источник: TUT.BY
Детали: В этот раз Мороз задержали прямо возле штаба кандидата, Тихановская в этот момент была рядом с ней.
Прямая речь доверенного лица Марии Мороз Ольги Ковальковой: "Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что — неизвестно".
Напомним: ранее Марию Мороз уже задерживали якобі для "разъяснительной беседы".
Предыстория:
- 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Кроме Бабарико, в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.
- Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).
- 16 июля прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на которой было объявлено об объединении усилий.
- Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.