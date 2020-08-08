Затолкали в бус: в Беларуси задержали главу штаба оппонентки Лукашенко

Начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз снова задержали.

Источник: TUT.BY

Детали: В этот раз Мороз задержали прямо возле штаба кандидата, Тихановская в этот момент была рядом с ней.

Прямая речь доверенного лица Марии Мороз Ольги Ковальковой: "Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что — неизвестно".

Напомним: ранее Марию Мороз уже задерживали якобі для "разъяснительной беседы".

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