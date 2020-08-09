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Коронавирус: в Украине 1199 новых зараженных и 18 смертей

Воскресенье, 9 августа 2020, 08:56
Коронавирус: в Украине 1199 новых зараженных и 18 смертей

В субботу, 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавирусf, 18 больных скончались.

Источник: данные СНБО

Детали: Львовская область является лидером по распространению болезни – там за сутки зафиксировали 125 новых заражений и 3 летальных случая.

Лишь на 1 случай меньше на Ивано-Франковщине: 124. Двое жителей области умерли от вируса.

Следом идет Харьковщина с 123 заражениями и одним летальным случаем.

В столице за последние сутки – 120 новых больных Covid-19 и две смерти.

Также сообщается про 317 человек, которые выздоровели.

 

Минздрав сообщает, что в всегор уже проведено 1 169 351 тестирование методом ПЦР.

Напомним: За сутки 7 августа в Украине было выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса – 1 489. При этом 27 человек умерли, 600 – выздоровели.

Динамику эпидемии COVID-19 в Украине и мире можно проследить на инфографике "Украинской правды".

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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