Коронавирус: в Украине 1199 новых зараженных и 18 смертей

В субботу, 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавирусf, 18 больных скончались.

Источник: данные СНБО

Детали: Львовская область является лидером по распространению болезни – там за сутки зафиксировали 125 новых заражений и 3 летальных случая.

Лишь на 1 случай меньше на Ивано-Франковщине: 124. Двое жителей области умерли от вируса.

Следом идет Харьковщина с 123 заражениями и одним летальным случаем.

В столице за последние сутки – 120 новых больных Covid-19 и две смерти.

Также сообщается про 317 человек, которые выздоровели.

Напомним: За сутки 7 августа в Украине было выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса – 1 489. При этом 27 человек умерли, 600 – выздоровели.

Динамику эпидемии COVID-19 в Украине и мире можно проследить на инфографике "Украинской правды".

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