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Выборы в Беларуси: люди жалуются на проблемы с интернетом

Воскресенье, 9 августа 2020, 11:43

В Беларуси в основной день выборов президента республики пользователи жалуются на проблемы с доступом к интернету.

Источник: Интерфакс-Запад

Детали: С утра воскресенья, 9 августа, в социальных сетях пользователи сообщают, что мессенджеры, в частности Telegram, работают с перебоями, затруднен доступ к YouTube, некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения Zubr.in. Также с перебоями работают популярные VPN-сервисы. Как отмечают пользователи, проблемы наблюдаются как у тех, кто пользуется стационарным, так и мобильным интернетом.

Кроме того, отдельные торговые точки вывешивают объявления, что из-за технических сбоев могут не работать терминалы.

В "Белтелекоме" (крупнейший интернет-оператор страны) заявили, что наблюдается "проблема с внешними каналами, большая нагрузка". О конкретных сроках решения проблем не сообщают и приносят извинения за доставленные неудобства.

Сообщения о проблемах с интернетом поступают из разных регионов страны.

Для многих пользователей интернета отсутствует возможность зайти на сайты госучреждений, министерств и ведомств, государственного агентства "БелТА", а также на сайт президента Беларуси.

Напомним:

Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.

До выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов.

На шестых президентских выборах в истории независимой Беларуси в досрочном голосовании якобы приняли участие 41,7% белорусов имеющих право голоса, это 2 854 336 избирателей.

Темы: виборыБеларусь


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