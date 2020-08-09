Выборы в Беларуси: ЦИК убеждает в рекордной явке на досрочное голосование
На шестых президентских выборах в истории независимой Беларуси в досрочном голосовании якобы приняли участие 41,7% белорусов имеющих право голоса, это 2 854 336 избирателей.
Источник: ЦИК Беларуси
Детали: Такой показатель явки является максимальным по сравнению со всеми предыдущими президентскими кампаниями в Республике Беларусь.
О предыдущем рекорде ЦИК рапортовала на прошлых выборах в 2015 году. Тогда в досрочном голосовании приняли участие 36,05 % избирателей, а в целом на пятых выборах президента явка составила 86,75 %. В том году Александр Лукашенко якобы набрал 83,49 % голосов, что также стало рекордным показателем "поддержки" за все года у власти.
Досрочное голосование на президентских выборах 2020 года стартовало 4 августа и проходило пять дней, по 8 августа включительно. Основной день выборов назначен на воскресенье, 9 августа.
За должность президента Беларуси в этот раз соревнуются пять кандидатов, в том числе нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко — он идет на выборы в шестой раз. Главным конкурентом Лукашенко СМИ считают супругу политзаключенного, видеоблогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую.
Также ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов бывшего депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, председателя партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.
В июле на встрече с коллективами крупнейших СМИ Беларуси, большинство из которых государственные Лукашенко показал результаты соцопроса, который провел Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси, касательно своего рейтинга. Так, к концу июня 2020 года уровень доверия к Лукашенко якобы достиг 76%, "а по оценке экспертов в ближайшей перспективе должен достичь 80%".
Справка: Согласно данным ЦИК РБ, на 6 президентских выборах в Беларуси право голоса имеют 6 844 932 белоруса.
Напомним:
- Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
- До выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов.
- Лукашенко заявил, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет.