Выборы в Беларуси: ЦИК убеждает в рекордной явке на досрочное голосование

На шестых президентских выборах в истории независимой Беларуси в досрочном голосовании якобы приняли участие 41,7% белорусов имеющих право голоса, это 2 854 336 избирателей.

Источник: ЦИК Беларуси

Детали: Такой показатель явки является максимальным по сравнению со всеми предыдущими президентскими кампаниями в Республике Беларусь.

О предыдущем рекорде ЦИК рапортовала на прошлых выборах в 2015 году. Тогда в досрочном голосовании приняли участие 36,05 % избирателей, а в целом на пятых выборах президента явка составила 86,75 %. В том году Александр Лукашенко якобы набрал 83,49 % голосов, что также стало рекордным показателем "поддержки" за все года у власти.

Досрочное голосование на президентских выборах 2020 года стартовало 4 августа и проходило пять дней, по 8 августа включительно. Основной день выборов назначен на воскресенье, 9 августа.

За должность президента Беларуси в этот раз соревнуются пять кандидатов, в том числе нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко — он идет на выборы в шестой раз. Главным конкурентом Лукашенко СМИ считают супругу политзаключенного, видеоблогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую.

Также ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов бывшего депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, председателя партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

В июле на встрече с коллективами крупнейших СМИ Беларуси, большинство из которых государственные Лукашенко показал результаты соцопроса, который провел Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси, касательно своего рейтинга. Так, к концу июня 2020 года уровень доверия к Лукашенко якобы достиг 76%, "а по оценке экспертов в ближайшей перспективе должен достичь 80%".

Справка: Согласно данным ЦИК РБ, на 6 президентских выборах в Беларуси право голоса имеют 6 844 932 белоруса.

Напомним: