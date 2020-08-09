Татаров требовал для Стерненко подозрения, которое предусматривает пожизненное

Одиозный экс-милиционер времен Майдана Олег Татаров, которого на днях назначили на должность заместителя руководителя Офиса президента, в прошлом году как адвокат требовал у следователя СБУ объявить подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух лиц активисту Сергею Стерненку.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины (Законченное покушение на убийство двух лиц) предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Журналистам удалось получить копию ходатайства Татарова к следователю СБУ.

Как следует из документа, датированного 17 мая 2019 года, Олег Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой — жены Ивана Кузнецова, который погиб в мае 2018 года от ножевых ранений в результате стычки со Стерненком возле дома последнего в Одессе. Еще один мужчина - Александр Исайкул - тогда получил ранения.

Сам Стерненко уверяет, что в тот вечер защищался от нападавших. В ходе столкновения он также получил повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, гематомы, ножевое ранение.

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Напомним: 5 августа Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента, который будет отвечать "за правоохранительное направление".

Справка: Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.

Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.

После Революции Достоинства и люстрации стал адвокатом.

В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время "Оппозиционный блок").