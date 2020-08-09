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Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало уехала из страны

Воскресенье, 9 августа 2020, 15:01
Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало уехала из страны
Валерий и Вероника Цепкало

Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, уехала из страны, опасаясь ареста.

Источник: Интерфакс, РИА Новости со ссылкой на свои данные

При этом источник "Дождя" сообщил, что Вероника Цепкало на жанный момент находится в Москве.

Собеседник "Интерфакса" сказал, что ее хотели задержать 8 августа. Но по ошибке задержали главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову.

Напомним:

  • 24 июля стало известно, что Валерий Цепкало уехал из Беларуси в РФ и увез с собой детей.
  • Позже появилась информация, что Валерий Цепкало теперь находится в Киеве
  • Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси проходят в воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
  • До выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьвиборыоппозиция
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