Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало уехала из страны

Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, уехала из страны, опасаясь ареста.

Источник: Интерфакс, РИА Новости со ссылкой на свои данные

При этом источник "Дождя" сообщил, что Вероника Цепкало на жанный момент находится в Москве.

Собеседник "Интерфакса" сказал, что ее хотели задержать 8 августа. Но по ошибке задержали главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову.

Напомним: