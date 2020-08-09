Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало уехала из страны
Воскресенье, 9 августа 2020, 15:01
Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, уехала из страны, опасаясь ареста.
Источник: Интерфакс, РИА Новости со ссылкой на свои данные
При этом источник "Дождя" сообщил, что Вероника Цепкало на жанный момент находится в Москве.
Собеседник "Интерфакса" сказал, что ее хотели задержать 8 августа. Но по ошибке задержали главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову.
Напомним:
- 24 июля стало известно, что Валерий Цепкало уехал из Беларуси в РФ и увез с собой детей.
- Позже появилась информация, что Валерий Цепкало теперь находится в Киеве
- Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси проходят в воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
- До выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов.