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У Тихановской говорят, что она победила Лукашенко на трех участках Минска

Воскресенье, 9 августа 2020, 23:25
У Тихановской говорят, что она победила Лукашенко на трех участках Минска

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской сообщает, что на трех участках в Минске она набрала больше голосов, чем Александр Лукашенко.

Источник: представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова со ссылкой на данные, которые размещены на участках после завершения голосования, Интерфакс

Прямая речь Ковальковой: "В Минске на участке №51 Октябрьского района за Лукашенко - 394, за Тихановскую - 1226.

Участок №70 Первомайского района - за Лукашенко - 686, за Тихановскую - 1023.

Участок №37 Первомайского района - за Лукашенко - 297, за Тихановскую - 848".

Что предшествовало: По данным национального экзит-пола, на выборах президента Беларуси за Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую – 6,8%.

Украинская правда

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Темы: БеларусьвиборыТихановскаяЛукашенко
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