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В штабе оппонента Лукашенко объявили о создании партии

Вторник, 1 сентября 2020, 00:28
В штабе оппонента Лукашенко объявили о создании партии
Фото: TYT.BY

Штаб оппозиционного белорусского политика Виктора Бабарико сообщил о создании партии "Вместе". Кроме Бабарико о намерениях организационно оформить борьбу против режима объявила также руководитель штаба и член Координационного совета Мария Колесникова.

Источник: обращение Бабарико и Колесниковой

Прямая речь Бабарико: "Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников".

Детали: Обращение было записано перед задержанием политика еще в июне этого года.

Оппозиционер заявил, что целью деятельности движения станет проведение конституционной реформы и объединения общественных инициатив.

По словам Колесниковой, документы для регистрации партии подадут в ближайшее время.

"За последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет. Вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее. Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Появляются новые вызовы и запросы и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе. И мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти", – сказала руководитель штаба.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • Силовики продолжают беспредел против белорусов: задержаны около 7000 человек. По разным данным во время акций протеста погибли от 4 до 6 человек.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет с требованием перевыборов и конституционной реформы.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Беларусьпартииоппозиция
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