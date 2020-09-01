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COVID: За сутки 2 тысячи больных, в Харьковской и Одесской областях – больше всего

Вторник, 1 сентября 2020, 08:52
COVID: За сутки 2 тысячи больных, в Харьковской и Одесской областях – больше всего

2088 случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Украине 31 августа, в последний день лета умерли от осложнений коронавируса 48 больных, а 688 человек выздоровели.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: В Харьковской области за последние сутки диагностировали больше всего больных – 262 человека. 3 человека умерли от осложнений коронавирусной болезни.

В Одесской области болезнь обнаружили у 211 человек, 6 больных умерли за эти сутки.

Во Львовской области – 193 новых случая и 8 летальных.

В Тернопольской области – 180 случаев заболевания, 1 человек умер.

В Киеве – 176 новых случаев, 5 летальных. Кроме того, в Киевской области за сутки выявлено 86 больных с коронавирусом, 1 человек умер.

В Ивано-Франковской области – 169 новых случаев, 4 летальных.

В Черновицкой области – 117 новых больных, 5 человек умерли от осложнений.

В Черниговской области, где в воскресенье 30 августа подтвердили 117 новых случаев, за сутки 31 августа зафиксировали 47 новых случаев.

 

За все время пандемии, то есть с начала марта, в Украине обнаружили 123 303 случая заболевания COVID-19 из этих больных 2 605 умерли, а 57 802 выздоровели.

Сейчас коронавирус пытаются преодолеть 62 896 жителей Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге из Медицинского университета имени Богомольца сообщил, что в последний день лета был госпитализирован 391 человек.

За последние сутки проведено 42 068 тестирований, из них 22 627 методом ПЦР и 19 441 методом ИФА.

Из всех, кто получил позитивный результат теста, было 104 ребенка и 101 медработник. А за все время пандемии коронавирус обнаружили у 8 077 детей и у 11 362 медработников.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияХарьковская областьОдесская область
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