Лукашенко обвинил в протестах "айфоны и телефоны"
Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко видит протесты виртуальной реальностью.
Источник: Лукашенко отвечая на вопросы журналистов во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, цитирует госинформагентство БелТА
Прямая речь: "Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир".
Детали: По мнению Лукашенко, так в некоторых СМИ "преподносятся актуальные события в Беларуси".
Напомним: Лукашенко продолжает вояжи по стране и встречи с трудовыми коллективами. В Беларуси уже почти месяц продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента.
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