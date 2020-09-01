Лукашенко обвинил в протестах "айфоны и телефоны"

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко видит протесты виртуальной реальностью.

Источник: Лукашенко отвечая на вопросы журналистов во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, цитирует госинформагентство БелТА

Прямая речь: "Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир".

Детали: По мнению Лукашенко, так в некоторых СМИ "преподносятся актуальные события в Беларуси".

Напомним: Лукашенко продолжает вояжи по стране и встречи с трудовыми коллективами. В Беларуси уже почти месяц продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента.

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