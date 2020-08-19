Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

В London Business School для иллюстрации того, как происходят изменения, используют занятный Youtube-ролик. На нем "дрожащая" камера любителя запечатлела травяной склон в месте проведения музыкального фестиваля Sasquatch (George, USA, 2009). Зрители сидят разрозненными группками прямо под открытым небом, а на их фоне резко выделяется фигура одиноко танцующего молодого человека.

Полуобнаженный танцор двигается не в попад и на протяжении первых минут вызывает лишь недоумение и насмешки окружающих. Через некоторое время к нему присоединяется такой же незадачливый плясун.

Кажется, что юноши слегка не в себе, однако их группка пополняется еще одним исполнителем. Через мгновение к ним присоединяются еще трое. Еще пятеро. А затем все пространство вокруг автора видео заполняют люди, желающие присоединиться к танцу.

Природа изменений такова, что по началу никто не может поверить в их состоятельность, а в дальнейшем каждый видит их необратимость.

И сегодня ареной для наблюдения этого феномена становится Беларусь. Страна, которая известна, как родина Viber и World of Tanks, как лидер по производству картофеля и вотчина "последнего диктатора Европы", – вот уже больше недели не сходит с мировых экранов и заголовков СМИ.

В Беларуси уже полторы недели идут протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, большинство голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко.

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Его единственная допущенная к избирательному процессу оппонентка – Светлана Тихановская – по тем же данным ЦИК набрала лишь 9,9%. Но беларусы уверены, что настоящие результаты выглядят с точностью до наоборот – в президентской гонке победила Тихановская.

Протестные выступления начались в ночь после выборов и охватили большинство городов Беларуси.

Люди всех возрастов и профессий ежедневно выходят на улицы, скандируя: "УХОДИ!". Ключевые предприятия страны объявляют забастовку с требованием провести честные выборы и освободить политических заключенных.

Неделю акций неповиновения знаменовал масштабнейший в истории страны "Марш за Свободу" – шествие под бело-красно-белыми флагами, собравшее около 200 тысяч участников.

Ответ властей за истекшую неделю мимикрировал от массового отключения интернета, силового разгона акций и массовых задержаний участников митингов до сбора сторонников действующего президента, выступления Лукашенко перед работниками бастующих заводов и обращения к России за военной помощью.

События в Беларуси уже открыто именуют революцией, и ключевую роль в ней отводят технологиям: эксперты и журналисты называют происходящее телеграмм-революцией или революцией телеграмм-каналов.

Как государство, входящее в пятерку стран с самой жесткой интернет-цензурой, уступило натиску цифровых технологий, разбираемся в материале.

"Общественный всплеск, который невозможно искусственно организовать"

Протестное движение против переизбрания Лукашенко было встречено саркастическими отзывами. Госканалы России наперебой заявляли о "майданных технологиях" и усматривали в акциях неповиновения "руку Запада".

"Активисты готовят картинки для западных агентств. Что кричать и какие дороги перекрывать, кричат неприметные люди. Технологии не меняются со времен Майдана – первыми к ОМОНу идут молодые и крепкие провокаторы, следом в атаку бросается вся толпа", – таким закадровым текстом сопроводила российская пропагандистка Ольга Скабеева кадры акций протеста в Беларуси в эфире Телеканала России-1.

Идея о том, что революции могут быть технологически спровоцированы, давно уже стала неотъемлемой частью антипротестного дискурса.

В своем обращении к прессе после первых ночных протестов Лукашенко эту идею активно поддерживал, заявляя, что к митингам причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран.

При этом клеймение оппозиционного движения преднамеренным расшатыванием порядка началось задолго до столкновений митингующих и власти. "Методички Джина Шарпа", "майданутые" и "западные инвесторы" звучали в заявлениях "бессменного" президента Беларуси и обильно тиражировались государственным телевидением.

Однако с подобным мнением многие не согласны.

Гражданский активист Павел Сидоренко в своем комментарии для издания Deutsche Welle так прокомментировал слова Лукашенко о стороннем вмешательстве:

"Это общественный всплеск, который невозможно искусственно организовать. Он есть, или его нет".

Иными словами, если внешний призыв не соотносится с внутренними убеждениями граждан – на протест они не выйдут.

Это преломление так называемого "эффекта устойчивости убеждений". Взгляды являются настолько весомой частью личности, что контраргументация, как правило, приводит лишь к укреплению в собственных суждениях.

Политические взгляды занимают особое место среди суждений. Ведь пошатнуть уверенность в них контраргументация не способна.

В относительно недавнем исследовании, проводившимся среди учащихся Университета Южной Калифорнии, группа ученых наглядно доказала, что попытка ознакомления с аргументаций, противоречащей сложившимся политическим взглядам, приводит к негативным эмоциям, внутреннему конфликту и отторжению полученной информации.

Фото: tut.by

Технологии как барометр общественных настроений

Вряд ли вышеприведенные доводы убедят пролукашенковский политикум и сочувствующие ему СМИ в естественности беларуского сопротивления. Однако ряд фактов говорит сам за себя.

О том, что недовольство назревает, было понятно еще задолго до выборов. Достаточно посмотреть анализ запросов Google за последние месяц.

На первом месте ресурс Голос – это IT-платформа для подсчета голосов, созданная движением "Честные люди", которое выступает за справедливые выборы в стране. Системы безопасности, распознавания, и анализа документов платформы разработаны беларускими программистами со всего мира.

Согласно статистике, пользователями интернета в Беларуси является подавляющее большинство граждан – 7,4 млн из 9,4 млн жителей страны. То есть, можно сделать вывод, что беларусы готовились к возможным фальсификациям и активно изучали оппонента Лукашенко в интернете.

По состоянию на настоящий момент, платформа "Голос" имеет почти 1,3 млн пользователей (из 6,8 млн. существующих в стране избирателей).

Ее механика работы довольно проста: человек регистрируется, указывая в чат-боте, за кого он голосует и на каком участке.

"В день выборов мы просим ... сделать две фотографии – лицевую и оборотную сторону заполненного бюллетеня – и отправить их в этот же чат-бот" – сообщил анонимный координатор платформы информационному порталу Медуза.

В день выборов 0,5 млн. человек поделились своими результатами голосования, что позволило "Голосу" доказуемо утверждать о массовой фальсификации избирательного процесса.

Не менее показательной является проект по сбору средств для пострадавших от арестов и репрессий в Беларуси.

За пять дней в Беларуси задержали 7 тысяч человек – многих протестующих силовики избили, некоторых пытали, большинство оштрафованы или отбывают административный арест.

В помощь пострадавшим идет небывалый по своему размаху сбор пожертвований через фандрейзерскую платформу на Facebook. Активист Алексей Леончик менее чем за неделю после старта протестов собрал более 2,6 млн. долларов.

По собственным оценкам Алексея, половина жертвователей – это беларусы, а 95% сборов связаны с реакций на жестокость в подавления мирного сопротивления.

О том, что недовольство назревает, было понятно еще задолго до выборов Фото: Tut.by

Однако, самым ярким примером, который заслуживает мирового признания, является мобилизация беларусов с помощью мессенджера Telegram.

В день выборов по всей стране заблокировали интернет. В блоке оказалось более 10 тысяч ключевых слов, по которым можно перейти на ряд новостных ресурсов. Единственным работающим мессенджером остался Telegram.

Уже вечером 10 августа основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о запуске ряда контр-цензурных инструментов, которые позволяют Телеграмму обходить блокировки информации, нежелательной с точки зрения беларуских провайдеров. ТГ-каналы стали основным СМИ протестного движения, взяв также на себя роль координаторов сопротивления.

Ключевой беларуский Telegram-проект – канал Nexta (беларуское "нехта" – некто) – сегодня имеет уже более 2 миллионов подписчиков, продолжает расти с каждым днем и является абсолютным мировым лидером по приросту читателей (+1.7m за неделю) и суммарному охвату (444.5m +566.1%).

Наверняка, у сторонников уязвимости массового сознания для разного рода манипуляций останутся незакрытые вопросы. Спорить о том, сколько людей вовлечено в акции гражданского неповиновения, затея бессмысленная.

Противники легко отмахнутся от любых фактов, заявив на беларуский манер, что "Гэта ўсё фаташоп!". Однако вышеприведенные цифры говорят сами за себя.

Консолидация беларусов носит исключительный характер. И это очередной раз доказывает сомнительность "революций по методичке" и противоречивость "подрывного влияния Запада".

Люди так устроены, что никогда не примут на веру то, что расходится с их убеждениями. И наоборот, охотно доверятся тому, что соответствует их глубинным взглядам.

Протестное движение против переизбрания Лукашенко было встречено саркастическими отзывами. Госканалы России наперебой заявляли о "майданных технологиях" и усматривали в акциях неповиновения "руку Запада" ФОТО: ТАТЬЯНА СВИРЕПА

Теория игр и феномен Беларуси

Не остается сомнений в том, что мы наблюдаем небывалое единодушие беларусов в стремлении к переменам.

Но как такое могло произойти в стране, где 26 лет была известна лишь модель безоговорочного единоличного авторитета и неспособности широких слоев общества влиять на политические решения?

Лукашенко методично избавлялся от оппозиции десятки лет, тем самым уничтожая в головах граждан любые мысли о допустимости протестов.

Даже сейчас у беларуского диктатора нет явных политических противников. Все они либо сидят в тюрьмах, либо покинули страну, опасаясь угроз.

Напомню также, что Светлана Тихановская выдвинула себя в качестве кандидата от оппозиции после того, как ЦИК отказал в регистрации ее мужу. Позже Сергей Тихановский вместе с несколькими членами избирательного штаба были задержаны.

Сама Светлана неоднократно заявляла, что является домохозяйкой и не претендует на президентское кресло – ее единственной задачей является провести демократические выборы и освободить политзаключенных.

Беларусы не имеют навыков протеста. Не имеют ярких революционных фигур. Провластные СМИ тиражируют мнения о том, что данная волна неповиновения является седьмой безуспешной попыткой "цветной революции". Винят протестующих в том, что они ввергают страну в "затяжной политический кризис, передел собственности и создание еще одной точки геополитического напряжения".

Параллельно с этим сеть заполняют наглядные истории зверств ОМОНа и ужасов тюремного заключения.

За пять дней в Беларуси задержали 7 тысяч человек – многих протестующих силовики избили, некоторых пытали, большинство оштрафованы или отбывают административный арест Фото: tut.by

Казалось бы, ничего из прошлого опыта не дает оснований верить в победу сопротивления. Личные риски каждого высоки как никогда. Участие в протестах ставят на кон даже не свободу, а жизнь и здоровье. Однако, вот уже больше недели люди выходят на улицы городов и отстаивают право определять свое политическое будущее.

То, что сегодня происходит в Беларуси, в теории игр называется ломкой моделей. С модели "каждый сам за себя" на модель солидарности.

Граждане ставят на кон личное материальное благополучие, участвуя в забастовках на заводах. Ложаться под автозаки, рискуя собственным здоровьем. Выступают против полиции, ставя под угрозу свою свободу.

В условиях сплочения индивидуальные выгоды и потери отходят на задний план. Лояльность общему начинанию становится более значимой, чем личный результат. А претворение в жизнь коллективных замыслов значит для каждого куда больше, чем то, что будет в финале.

Увы, неутешительных вариантов финала у беларуских протестов более, чем достаточно.

Чего только стоит цитата из авторитетного американского издания The Hill:

"Несмотря на то что его называют "последним диктатором Европы", ЕС и США рассматривают правление Лукашенко как гарантию того, что Беларусь не скатится в хаос, который позволил бы президенту России Владимиру Путину отправить российские силы для наведения порядка…"

Феноменально то, что в таких сложных условиях размах протестного движения только растет.

Без лидеров, враждебности к оппонентам и четко очерченной международной поддержки беларусы демонстрируют уникальную солидарность и взаимовыручку.

Консолидация беларусов носит исключительный характер. И это очередной раз доказывает сомнительность "революций по методичке" и противоречивость "подрывного влияния Запада" ФОТО: ТАТЬЯНА СВИРЕПА

Какова же роль технологий в борьбе Беларуси за демократию?

Интернет и социальные сети не могут заставить выйти на протест тех, кто не имеет на это внутреннего отклика. Но они способны сформировать решимость. Дать импульс.

В этом и есть главный секрет Telegram-канала "Nexta" – он публикует фото- и видеоконтент, ломающий устоявшуюся модель страха.

Да, социальные сети лишь подсвечивают настроения, но они же дают уверенность в том, что протестующие обязательно помогут, поддержат и защитят друг друга. Что сегодня не "каждый сам за себя", а "один за всех и все за одного".

Тут солдат спецназа выбрасывает свою форму в мусорный бак. Здесь пожилой мужчина вступает в перепалку с нарядом ОМОНа, потому что те разбили его автомобиль. Там беларуские предприниматели выступают в поддержку протестующих и собирают деньги для тех, кто остался без средств из-за забастовок. Вот граждане отбивают протестующего у зверстующего спецназовца. А здесь медики призывают не скрывать и указывать огнестрельные ранения поступающих к ним пациентов.

Технологии стали для беларусов тем самым подростком, нелепо танцующим посреди недоумевающих зевак.

Каждый индивидуальный пример мужества становился дополнительным поводом присоединится к протесту, не думая о себе и мнении окружающих.

А в своей совокупности эти иллюстрации взаимовыручки, храбрости и патриотизма помогли увидеть каждому беларусу, что противников режима много. Больше, чем кто либо мог думать.

И если ученые из London Business School понимают механику изменений, то для Беларуси они уже стали необратимыми.

Алексей Куприенко, CEO и основатель Траблшутингового агентства "Underdog The Unlawyers", для УП