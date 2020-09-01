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Медведчук и Кива показали в Раде, как поддерживают Лукашенко

Вторник, 1 сентября 2020, 15:28

Народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Илья Кива на первом заседании  четвертой сессии девятого созыва парламента продемонстрировали свою солидарность с Александром Лукашенко, фальсифицировавшим выборы президента Беларуси.

Источник: Кива в Facebook

 

Детали: Представитель ОПЗЖ выложил в соцсеть фото, на котором он и кум Путина стоят в сессионном зале Верховной Рады возле рабочих мест, накрытых официальным красно-зеленым флагом Беларуси, подписав фото следующим образом:

Прямая речь: "Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения!".

Что предшествовало: Поддержку Лукашенко выразил ставленник Кремля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним: Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище из двух горизонтальных полос красного и зеленого цветов. Он унаследовал элементы стяга советской республики и был утвержден на референдуме 1995 года, заменив исторический бело-красно-белый флаг независимой Беларуси.

В Беларуси с 9 августа не стихают массовые протесты против фальсифицированных выборов президента. Граждане требуют, чтобы Лукашенко отказался от своих полномочий, которые он удерживает уже 26 лет.

Цивилизованный мир осудил фальсификацию выборов в Беларуси, некоторые страны уже вводят санкции против Лукашенко и его соратников.

Выборы в Беларуси признала Российская Федерация, которая уже 6 лет осуществляет гибридную военную агрессию против Украины.

Валентина Романенко, УП
Темы: Лукашенко


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