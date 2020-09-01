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В ООН насчитали 450 случаев пыток демонстрантов в Беларуси

Вторник, 1 сентября 2020, 18:26
В ООН насчитали 450 случаев пыток демонстрантов в Беларуси

Экспертам ООН известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными после "спорных президентских выборов" в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым акциям протеста и арестов.

Источник: "Радио свобода" со ссылкой на экспертов ООН

Дословно: "Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и других жестоких обращениях в изоляторах временного содержания.

Мы также все еще обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если жесткая реакция на мирные протесты будет продолжаться".

Детали: В ООН отметили, что о шести пропавших до сих пор ничего не известно.

Также эксперты получили сообщение "о насилии в отношении женщин и детей, в том числе сексуальное насилие и изнасилования с помощью резиновых дубинок".

Среди примерно 6700 человек, задержанных в течение последних недель во время мирных протестов - журналисты и прохожие, которые были произвольно арестованы и поспешно осуждены. 29 августа правительство отменило аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ, напоминают в ООН.

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Напомним:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты против массовых фальсификаций. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

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Темы: ООНБеларусь
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