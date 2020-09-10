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В уничтоженном огнем крупнейшем в Греции лагере для мигрантов вспыхнул новый пожар

Четверг, 10 сентября 2020, 09:03
В уничтоженном огнем крупнейшем в Греции лагере для мигрантов вспыхнул новый пожар
Фото с Twitter ЕП

Новый пожар вспыхнул в среду вечером на Восточном Эгейском острове Лесбос в лагере мигрантов и беженцев Мория, уничтоженном огнем ранее в тот же день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Пожар начался посреди группы палаток в северной части лагеря, которая в значительной степени осталась нетронутой разрушительным огнем, который уничтожил остальную часть объекта в ночь на среду.

На место происшествия была направлена пожарная служба, которая эвакуировала десятки людей, в том числе семьи с маленькими детьми.

В ночь на 9 сентября лагерь Мория, в котором проживали около 13 тысяч мигрантов, выгорел дотла из-за сильного пожара. Причина пожара пока неизвестна. Власти проводят расследование, не было ли поджога.

В Мории проживали почти 13 000 человек, что более чем в четыре раза превышает ее официальную численность. Мигрантов из лагеря эвакуировали. О пострадавших пока не сообщается.

Лагерь закрыли на карантин со 2 сентября, после того, как у одного из жителей обнаружили положительный результат на коронавирус. С тех пор было инфицировано еще 35 человек.

На остров были направлены дополнительные силы полиции, чтобы помешать бегущим мигрантам добраться до города Митилена.

Темы: Грециямиграцияпожар
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