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Украина не рассматривает перенос посольства в Израиле в Иерусалим - Зеленский

Четверг, 10 сентября 2020, 13:24

Вопроса о переносе посольства в Израиле в Иерусалим пока нет в повестке дня Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Jerusalem Post.

"Перенос посольства в настоящее время не входит в нашу повестку дня, но можно было бы изучить возможность открытия Торгового представительства в Иерусалиме", - сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Сербия и Косово согласились нормализовать экономические отношения в рамках переговоров при посредничестве Вашингтона. Неожиданно Трамп сообщил, что эти договоренности включают перемещение Белградом своего посольства в Иерусалим и взаимное признание между Израилем и Косово.

США перенесли посольство в Иерусалим в 2018 году, что сопровождалось вспышкой насилия.

В прошлом году посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко заявлял, что Украина планирует открыть в Иерусалиме офис по внедрению инноваций, а о переносе туда из Тель-Авива украинского посольства или консульства речь не идет.

Европейская правда

Темы: ИзраильУкраинадипломатические отношенияЗеленский
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