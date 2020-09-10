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Таможня, налогообложения и кибербезопасность: Украина и Испания подписали ряд соглашений

Четверг, 10 сентября 2020, 14:17

Во время визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Мадрид Украина и Испания подписали ряд соглашений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Помимо меморандума о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, о котором уже сообщалось, это также соглашения по таможне, двойному налогообложению и кибербезопасности.

Взамен устаревшего соглашения еще от 1985 года подписали Конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и протокол к ней.

Это соглашение окончательно отменяет двойное налогообложение одного действия двумя странами и содержит предохранители от махинаций.

Второй документ - меморандум о взаимопонимании между МИД Украины и Министерством иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании в сфере кибербезопасности, который предусматривает обмен важной информацией и координацию позиций.

Третий документ - соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, который предусматривает более тесное сотрудничество между таможенниками Украины и Испании.

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