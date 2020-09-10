Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Таможня, налогообложения и кибербезопасность: Украина и Испания подписали ряд соглашений

Четверг, 10 сентября 2020, 14:17

Во время визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Мадрид Украина и Испания подписали ряд соглашений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Помимо меморандума о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, о котором уже сообщалось, это также соглашения по таможне, двойному налогообложению и кибербезопасности.

Взамен устаревшего соглашения еще от 1985 года подписали Конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и протокол к ней.

Это соглашение окончательно отменяет двойное налогообложение одного действия двумя странами и содержит предохранители от махинаций.

Второй документ - меморандум о взаимопонимании между МИД Украины и Министерством иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании в сфере кибербезопасности, который предусматривает обмен важной информацией и координацию позиций.

Третий документ - соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, который предусматривает более тесное сотрудничество между таможенниками Украины и Испании.

Читайте также: Вопреки Соглашению: что может заблокировать переговоры об обновлении ЗСТ с Евросоюзом



powered by lun.ua
Главное сегодня

Срыв перемирия: боевики открыли огонь по украинским позициям

видеоХасиды устроили погром в Умани: не понравился карантинный забор

документИнспекция в районе срыва "тишины" отменяется из-за новых требований РФ и ОРДО

фотоБывший соратник Медведчука стал замом генпрокурора

Зеленский впервые с начала карантина поедет за границу

видеоМедведчук ехал в оккупированный Крым в сопровождении полицейских – СМИ

Все новости...
Последние новости
16:36
Польша выдала белорусам 234 визы в рамках программы солидарности
16:19
Фонд стартапов определил проекты для госфинансирования в сентябре
16:09
видеоЛукашенко подарили карту белорусских губерний в составе Российской империи
16:02
Лавров сравнил ситуацию с Навальным с отравлением Скрипалей и со сбиванием Boeing MH17
15:59
Рейтинг экономической свободы: Украина поднялась на 7 позиций, но все еще несвободна
15:57
Срыв перемирия: боевики открыли огонь по украинским позициям
15:49
Двум сотрудникам СБУ объявили подозрение в разглашении гостайны
15:39
Макрон анонсировал усиление карантина из-за роста количества заражений
15:16
Национальный банк перешел к режиму гибкого инфляционного таргетирования
15:07
видеоХасиды устроили погром в Умани: не понравился карантинный забор
Все новости...