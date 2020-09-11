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Эстония призвала к международному расследованию отравления Навального

Пятница, 11 сентября 2020, 08:35

На открытом заседании Совета Безопасности ООН по химическому оружию Эстония осудила нападение на лидера российской оппозиции Алексея Навального с применением нейротоксичного препарата группы "Новичок".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, применение химического оружия должно иметь серьезные последствия.

"Виновные в этом нападении должны быть наказаны. Необходимо независимое международное расследование с участием экспертов организации по запрещению химического оружия", - заявил Рейнсалу и призвал Россию к сотрудничеству.

В своем выступлении Эстония также упомянула дело Скрипалей в 2018 году, которое также обсуждалось в Совете Безопасности.

 "К сожалению, это не первый случай, когда "Новичок" используется против людей, которых Россия считает врагами", - сказал постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

На встрече несколько других членов Совета Безопасности также осудили отравление Навального.

На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

Темы: ЭстонияНавальныйРосcия
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