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ЕС призвал Россию к немедленным действиям по делу похищенного чеченского активиста

Суббота, 12 сентября 2020, 17:57
ЕС призвал Россию к немедленным действиям по делу похищенного чеченского активиста

ЕС призвал Россию немедленно принять меры по делу о похищении и пытках чеченского активиста Салмана Тепсуркаева.

Соответствующее заявление в субботу сделал представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"ЕС призывает Россию немедленно принять меры по делу, по сообщениям, о похищении и пытках Салмана Тепсуркаева: он должен быть освобожден, а виновные в жестоком обращении с ним предстать перед судом", - говорится в заявлении Стано в Twitter.

Спикер назвал дело Тепсуркаева очередным примером безнаказанности в Чечне, к которой проявляют толерантность российские федеральные власти.

При этом Стано распространил также заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, в котором она назвала похищение 5 сентября Тепсуркаева в Краснодарском крае серьезным нарушением прав человека, которое не может оставаться безнаказанным.

19-летний Тепсуркаев является модератором телеграмм-канала 1АДАТ, который освещает нарушения прав человека и критикует чеченскую власть. По сообщению российской "Новой газеты", Тепсуркаев был похищен из другого региона и может находиться на базе спецназа в Грозном, где его пытали.

"Его похищение и длительное непризнание властями содержаниея под стражей в помещениях правоохранительных органов в Грозном, где он подвергался сексуальному насилию и пыткам, является очередным проявлением тенденции к подавлению критических высказываний, которая преобладает в Чечне в течение десятилетий", - заявила Дуня Миятович.

Она призвала власти Российской Федерации выполнить свои обязательства в области защиты прав человека, провести своевременное и эффективное расследование "этого отвратительного преступления" и гарантировать надлежащее наказание виновных.

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