Лавров отменил визит в Берлин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визит в Германию, который планировался на 15 сентября.

Об этом заявили в МИД РФ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Официально причиной отмены визита называют изменения в графике министра иностранных дел Германии Гайко Мааса.

"3 сентября этого года германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным", - сообщает пресс служба МИД РФ.

В сообщении добавляют, что визит Лаврова в эти даты был запланирован еще около года назад и подтвержден 11 августа во время переговоров в Москве.

На прошлой неделе МИД России вызывал посла Германии в РФ из-за заявлений вокруг отравления российского оппозиционера Алексеея Навального.

14 сентября спикер немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада.