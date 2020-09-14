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Лавров отменил визит в Берлин

Понедельник, 14 сентября 2020, 18:23

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визит в Германию, который планировался на 15 сентября.

Об этом заявили в МИД РФ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Официально причиной отмены визита называют изменения в графике министра иностранных дел Германии Гайко Мааса.

"3 сентября этого года германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным", - сообщает пресс служба МИД РФ.

В сообщении добавляют, что визит Лаврова в эти даты был запланирован еще около года назад и подтвержден 11 августа во время переговоров в Москве.

На прошлой неделе МИД России вызывал посла Германии в РФ из-за заявлений вокруг отравления российского оппозиционера Алексеея Навального.

14 сентября спикер немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".

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Темы: ЛавровГерманияМИДРосcия
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