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Зеленский ввел в действие Стратегию нацбезопасности Украины

Понедельник, 14 сентября 2020, 18:31

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Стратегии национальной безопасности Украины".

Источник: сайт президента

Детали: Указ №392/2020 был подписан в понедельник.

Стратегия разработана по поручению Зеленского и определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности:

- приоритеты национальных интересов Украины и обеспечение национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности;

- текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий;

- основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности;

- направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны;

- ресурсы, необходимые для ее реализации.

В Стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – высшая социальная ценность.

Конечной целью реализации Стратегии является "утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки".

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

- сдерживание – развитие возможностей в сфере обороны и безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

- устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

- взаимодействие – развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США, прагматичное сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определяются: отстаивание независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы Украины; общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, что связано с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международной безопасности, с распространением COVID-19, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСНБО


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