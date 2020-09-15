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Зеленский: Окончание войны – мой приоритет, а не романтические обещания

Вторник, 15 сентября 2020, 08:31

Президент Украины Владимир Зеленский называет своим главным приоритетом завершение войны и возвращение украинских территорий.

Источник: глава украинского государства в интервью австрийской правительственной газете "Wiener Zeitung", "Укринформ"

Прямая речь Зеленского: "Когда я что-то обещаю, это – не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий – это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания...

Мы уже многого достигли. Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведения войск.

Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо".

Детали: Зеленский признал, что воплотить предвыборные обещания о мире "не просто".

Президент Украины также отметил, что сейчас на временно неподконтрольных правительству территориях Донбасса наблюдается гуманитарная катастрофа, многие заразились коронавирусом.

По его словам, люди в оккупированной части Донбасса видят, что украинцы по другую сторону фронта живут лучше. Мол, шахтеры в ОРДЛО не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены на воду и электроэнергию.

По мнению Зеленского, "если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, то могут также возникнуть беспорядки".

Напомним: 15-16 сентября Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Австрию. В рамках визита запланированы переговоры президента Украины с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастианом Курцом и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Темы: ЗеленскийвойнаДонбасс


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