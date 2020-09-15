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Зеленский не обиделся на экс-главу МИД Австрии из-за свадебного танца с Путиным

Вторник, 15 сентября 2020, 09:38
Фото с Twitter Дмитрия Смирнова

Президент Владимир Зеленский накануне визита в Вену заявил австрийской прессе, что танец экс-главы МИД Австрии с Путиным на ее свадьбе не оказывает негативного влияния на отношения между странами.

Об этом Зеленский сказал в интервью Wiener Zeitung, пишет "Европейская правда".

"Если честно, я уже и забыл историю об этой свадьбе. Отношения между Австрией и Украиной являются глубокими, а это дело было лишь небольшим эпизодом. Оно не имеет негативного влияния на отношения между нашими государствами", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что для него важна поддержка Австрии территориальной целостности Украины.

"У нас война на востоке Украины, и Австрия поддерживает территориальную целостность Украины. Для меня это очень важно. Я уже встречался с канцлером Себастианом Курцом, у нас хорошие отношения", - отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник впервые посетит Вену. Визит состоится по приглашению федерального президента Александра ван дер Беллена.

Зеленский в Вене также встретится с канцлером Себастианом Курцом и председателем парламента Вольфгангом Соботкой.

Как сообщалось, Кнайсль и ее муж, на чью свадьбу пригласили Путина, решили развестись после многочисленных ссор и даже драки, о которой писала австрийская пресса.

Кнайсль также начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today (RT).

Темы: ЗеленскийАвстрия


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