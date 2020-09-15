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США не признают "выборы" в оккупированном Крыму - посольство

Вторник, 15 сентября 2020, 11:00

Соединенные Штаты Америки осуждают и отвергают проведенные в воскресенье, 13 сентября, так называемые российские выборы во временно оккупированном Крыму.

Об этом во вторник заявило посольство США в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Мы осуждаем и не признаем так называемые выборы, проведенные в Крыму 13 сентября. Опять, Россия нарушила суверенитет Украины на территории, которую Россия силой захватила и попыталась аннексировать", - говорится в заявлении американского дипломатического представительства, опубликованном в Twitter.

Американские дипломаты подчеркнули, что санкции против России будут продолжаться, пока она не вернет Украину контроль над Крымом и не выйдет из Донбасса.

Ранее в понедельник представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности заявил, что Евросоюз не признает так называемые местные "выборы" в Крыму.

В воскресенье МИД Украины выразил протест в связи с проведением РФ 13 сентября местных "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Темы: СШАКрымРосcияаннексия


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