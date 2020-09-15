ЕС считает Лукашенко незаконным президентом Беларуси

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности заявил, что Европейский Союз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Жозеп Боррель сказал во вторник во время выступления в Европейском парламенте, посвященном ситуации в Беларуси.

"Для нас совершенно очевидно: мы считаем, что выборы, которые прошли 9 августа, были сфальсифицированы", - сказал он во вступительном слове.

Он добавил, что в связи с этим ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

При этом Боррель оговорился, сказав сначала, что "Лукашенко для ЕС - незаконный президент Украины". Сделав паузу, он исправился и уточнил, что речь идет, конечно, о Беларуси.

"Простите, Беларусь. О чем я только думал? Простите. Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси", - сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС готовит персональные санкции в отношении Беларуси, которые должны быть одобрены в ближайшее время - до проведения заседания Евросовета на следующей неделе.

"Если ситуация в Беларуси будет ухудшаться, мы будем расширять санкции", - резюмировал верховный представитель ЕС.