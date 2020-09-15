Украинский дипломат борется за должность руководителя в ОЧЭС, его соперник - представитель РФ

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар начинает борьбу за пост руководителя в Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения, опубликованного посольством Украины в Грузии.

"15 сентября 2020 года заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар посетил Грузию в рамках избирательной кампании на пост Генерального секретаря Постоянного международного секретариата ОЧЭС", - сообщает посольство.

Во время визита он встречался с грузинским коллегой Александром Хвтисиашвили, который курирует направление сотрудничества Грузии с ОЧЭС, и представил свою программу развития ОЧЭС и главных направлений сотрудничества между государствами Черноморского бассейна.

Как уже сообщало "Зеркало недели", соперниками Боднаря в борьбе за эту должность являются представитель Российской Федерации Владимир Заемський и представитель Греции Майкл Христидес, который сейчас является генеральным секретарем. Поскольку в руководящем аппарате должна происходить ротация стран, основная борьба будет происходить между Россией и Украиной.

Во время своего председательства в ОЧЭС в 2017 году Украина предлагала странам-участницам официально определить Россию как агрессора, но это предложение было отклонено.

ОЧЭС является региональной организацией, в ее состав входят 12 государств Черноморского региона. Кроме Украины, это Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция, Азербайджан, Албания, Армения, Греция, Молдова и Сербия.