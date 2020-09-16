Ни один газопровод не способен изменить поведение России - президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не думает, что построение газопровода "Северный поток-2" способно изменить поведение России и улучшить отношения между ЕС и Москвой.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала в обращении "О состоянии Союза", с которым ежегодно выступают главы комиссии в Европейском парламенте.

" Для тех кто выступает за тесные отношения с Россией я скажу, что отравление Алексея Навального улучшенной версией нервного агента – это не единичный инцидент " - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, эту модель поведения России уже можно было наблюдать в Грузии, в Украине, в Сирии и в Солсбери, а также в процессе вмешательства в выборы по всему миру.

"Эта модель поведения остается неизменной и ни один газопровод ее не изменит" - заявила фон дер Ляйен, вызвав бурные аплодисменты членов Европарламента.

Накануне президент Австрии Александр ван дер Беллен считает, что вопрос отравления российского оппозиционера Алексея Навального и строительство газопровода "Северный поток-2" нельзя связывать.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена согласовать с европейскими партнерами любые действия против России в связи с отравлением Навального.

Она также отметила, что еще не приняла окончательного решения о том, коснутся ли какие-либо действия против Москвы газопровода "Северный поток-2".