SpaceX анонсировала запуск тринадцатой миссии Starlink

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 18 сентября осуществить запуск тринадцатый миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников.

Источник: сайт SpaceX

Детали: 18 сентября в 1:57 p.m. EDT (20:57 по Киеву) должен состояться запуск тринадцатый миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее уже дважды использовалась в 2020 году, доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.

Стартовать Falcon 9 будет из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, а через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

В SpaceX отметили, что одна из половин обтекателя Falcon 9 поддерживала два предыдущих запуска Starlink.