В Польше говорят, что граница с Беларусью открыта несмотря на заявления Лукашенко

Граница между Беларусью и Польшей остается открытой в пятницу утром, заявили польские пограничники.

Заявление приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг вечером Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что его страна закроет свои границы с Польшей и Литвой и усилит контроль на границе с Украиной.

"Граница открыта, мы не видим сбоев, нет очередей и у нас нет сигналов о том, что граница должна быть закрыта", - сказал польский пограничник, который отказался назвать свое имя, поскольку не уполномочен говорить со СМИ.

Глава МИД Литвы считает, что заявление Лукашенко о закрытии границы демонстрирует желание возложить ответственность за кризис в стране на внешние силы, и скептически относится к реальности самого заявления.

16 сентября Лукашенко заявлял, что США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси".