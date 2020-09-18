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В правительстве Британии уже не исключают повторного локдауна

Пятница, 18 сентября 2020, 11:13
В правительстве Британии уже не исключают повторного локдауна
Фото gerchikco.com

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок не стал исключать повторного закрытия страны из-за пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Британские ученые, которые консультируют правительство, предложили двухнедельный национальный нокдаун в октябре, чтобы попытаться справиться с растущим числом случаев заболевания коронавирусом.

Отвечая на вопрос о это и возможность второго загальногаціонального карантина, Хэнкок заявил: "Последняя линия обороны - это полномасштабные национальные действия, и я не хочу этого видеть, но мы сделаем все необходимое, чтобы обезопасить людей во время очень тяжелой пандемии".

" Это не то, что мы когда-либо исключим, но это и не то, что мы хотим видеть, это последняя линия обороны " - добавил он.

В то же время, по его словам, страна должна признать всю серьезность проблемы.

"Вирус ускоряется. К сожалению, растет не только число случаев заболевания, но и число людей, попадающих в больницу", – сказал министр.

В четверг в Северо-Восточной Англии были введены локализованные ограничения, что означает, что более 10 миллионов человек в Британии сейчас находятся в той или иной форме местной изоляции.

Темы: Великобританиякоронавирускарантин
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