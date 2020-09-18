В Польше за незаконное изготовление и продажу сигарет задержали 12 украинцев

Польские правоохранители разоблачили деятельность незаконной табачной фабрики и задержали 16 человек, в основном украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

Полицейские из управления в Познани и Центрального Бюро расследований полиции провели действия в отношении организованной преступной группы, которая действовала на территории Любушского и Великопольского воеводств. Ее члены с ноября 2019 года незаконно производили и торговали сигаретами.

Правоохранители изъяли машины, используемые для производства сигарет, более 5,5 млн. шт. сигарет, около 1,7 тонны табачной нарезки и несколько десятков поддонов с полуфабрикатами. Также был изъят миллион злотых наличными.

Фабрика работала на территории частной собственности в подсобном помещении. На момент операции полиции в доме проживало 13 рабочих, в основном иностранцев.

В ходе операции были обысканы более десятка объектов недвижимости, задержаны в общей сложности 16 человек, в том числе 12 граждан Украины.

Совокупные потери казны от незаконной деятельности фабрики оцениваются в более 6,5 млн злотых. В случае же переплавки контрабандных сигарет за границу убытки достигают 40 миллионов злотых.

Всем задержанным предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и совершении уголовно-казенных преступлений.

Окружной суд в Познани по просьбе прокурора применил ко всем 16 подозреваемым меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца.