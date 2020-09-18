Синоптики обещают + 30° жары через неделю

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Пятница, 18 сентября 2020, 17:56

В ближайшие дни в Украине будет прохладно и без осадков, однако уже 24-25 сентября ожидается повышение дневной температуры до 23-29°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 19 сентября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в большинстве западных, северных, центральных областей на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°, на юге страны 6-11 ° тепла, днем ​​16-21°.

20-21 сентября будет малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​17-22° тепла, 21 сентября на Прикарпатье до 25°; на Закарпатье и юге страны ночью 6-11 °, днем ​​20-25°.

22-23 сентября в Украине также без осадков, температура ночью 6-12° (22 сентября в восточных областях 3-9° тепла), на побережье морей 10-15°; днем 21-27°.

Согласно ориентировочным прогнозам Укргидрометцентра, 24-25 сентября в Украине ожидается теплая погода без осадков, лишь днем ​​25 сентября в западных областях небольшие дожди; температура ночью 9-15°, днем ​​23-29°.

Однако уже 26-27 сентября на большей части территории Украины, 28 сентября в западных и восточных областях кратковременные дожди; снижение температуры, начиная с западных областей, ночью (кроме юга) до 6-12°, днем ​​до 15-22°, на юге до 20-26°.

В столичном регионе 19 сентября переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем ​​18-20°; по области ночью 3-8° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​16-21°.

20-21 сентября в столице будет малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​17-22°.

22-23 сентября в Киеве также без осадков, температура ночью 7-12°, днем ​​21-26°.

Темы: погода


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