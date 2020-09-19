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В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

Суббота, 19 сентября 2020, 04:29

18 сентября в мире COVID-19 обнаружили в 314 000 человек. Умерло в этот день 5455 пациентов.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В 213 странах обнаружили 314 097 случаев заражения коронавируса. В частности 51 000 больных в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Испания, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 15-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на 18 сентября в мире зафиксировано 30,7 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22 миллиона человек. 956 350 пациентов умерли.

Справка: Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус


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