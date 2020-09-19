В Польше впервые зарегистрировали более тысячи новых случаев коронавируса за сутки

В Польше зафиксировали рекордный рост числа новых случаев коронавируса – впервые суточное количество заражений превысило 1000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За последние 24 часа в Польше обнаружили 1002 новых случая коронавируса. При этом было проведено более 20 тысяч тестов.

Всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 78 330 человек.

Жертвами последствий болезни стали 2282 человека, из них 12 умерли в течение последних суток.

В связи с коронавирусом в больницах находятся 1977 человек, из них 83 больных – в тяжелом состоянии. Выздоровели с начала эпидемии почти 64 тысячи человек, у которых была подтверждена инфекция.

Напомним, накануне наибольшее с начала эпидемии суточное число заражений было зафиксировано в Чехии – более 3000 новых случаев.